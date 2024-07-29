الرئيس الإيراني الجديد يعين إصلاحيا نائبا له... من هو؟

عين الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في مرسوم رئاسي، محمد رضا عارف نائبا له لرئيس الجمهورية.





وجاء في مرسوم التعيين: "استنادا إلى المادة 124 للدستور، ونظرا إلى كفاءتك وخبراتك القيمة في الإدارة والتنفيذ، أعينك نائبا أول لرئيس الجمهورية".

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وتابع بزشكيان "ميثاقنا المشترك هو وثيقة الآفاق والسياسات العامة والخطة الخمسية السابعة، إذ يجب وضعها على جدول الأعمال بقوة واجتذاب مشاركة وتعاون الجميع والاستفادة من كافة الطاقات والقدرات".



من الجدير ذكره، أن محمد رضا عارف كان قد شغل منصب النائب الأول للرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، وذلك بين عامي 2001 - 2005.

كما شغل مناصب عدة منها التمثيل النيابي للعاصمة طهران في البرلمان بدورته العاشرة ورئيسا لجامعة طهران في الفترة من 1994 إلى 1997، وهو حاليا عضو دائم في أكاديمية العلوم في جمهورية إيران الإسلامية، ومنذ 25 اذار 2001، كان عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وأقيمت في وقت سابق السبت مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان بالتصديق على حكم رئاسته من قبل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي وبحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والسفراء الأجانب.

ومن المقرر أن يؤدي بزشكيان الثلاثاء اليمين الدستورية داخل قبة البرلمان بحضور رئيسي السلطة التشريعية والقضائية وعدد من زعماء وقادة الوفود الأجنبية المشاركة.

وفاز الرئيس الإيراني الجديد بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في شهر مايو الماضي. (روسيا اليوم)