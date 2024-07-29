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عربي-دولي
بالصور: زعيم كوريا الشمالية يقود عملية إنقاذ السكان في المناطق المتضررة من الفيضانات
Lebanon 24
29-07-2024
|
00:35
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تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المناطق المتضررة من الفيضانات بالقرب من نهر أمنوك وقاد عملية لإنقاذ حوالي 5 آلاف من السكان المعزولين باستخدام المروحيات العسكرية.
أفادت بذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن كيم زار المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في مدينة سينويجو وبلدة أويجو بإقليم شمال فيونغان الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة قياسية على الحدود الشمالية للبلاد.
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وذكر التقرير أن أكثر من 5000 شخص تم عزلهم في المناطق المعرضة للفيضانات، حيث ارتفع منسوب المياه في نهر أمنوك المعروف أيضا باسم نهر يالو، إلى مستوى خطير.
ووفقا لتعليمات كيم، قامت 10 مروحيات تابعة للقوات الجوية الوطنية بأكثر من 20 طلعة مكوكية لإنقاذ السكان.
وقالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي "شدد مرارا على ضرورة إنقاذ الجميع. كما حرص على إعادة تنظيم رحلات الاستطلاع عدة مرات حتى في المناطق التي اكتملت فيها عملية الإنقاذ".
كما انتقد كيم المسؤولين لفشلهم في منع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة وخص بالذكر "الموقف غير المسؤول لجهاز الأمن العام المسؤول عن ضمان حياة الناس وأمنهم بشكل كامل".
وعقدت كوريا الشمالية اجتماعا للاستجابة للأزمة في 22 تموز لمناقشة التدابير الرامية إلى تقليل الأضرار التي يمكن أن تسببها الكوارث الطبيعية للمحاصيل والمنتجات الزراعية الأخرى.
وحدد كيم بعض المناطق على طول نهر أمنوك في أقاليم شمال فيونغان وجاغانغ وريانغانغ على أنها "مناطق طوارئ كوارث ذات مستوى خاص"، ووجه الوكالات ذات الصلة ببذل جهود شاملة لمنع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة المحتملة والتركيز على أعمال التعافي. (روسيا اليوم)
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