أستراليا تؤكد حساسية الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "منطقتنا وعالمنا يشهدان تغيرات"

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أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ على حساسية الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقالت وونغ في طوكيو في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحوار الأمني الرباعي الذي يضم أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان: "نعلم جميعا أن منطقتنا وعالمنا يشهدان تغيرات، نحن جميعا نفهم أننا نواجه أصعب الظروف في منطقتنا في العقود الأخيرة".ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى قضايا التعاون في مجال الأمن البحري والفضاء الإلكتروني، وكذلك مناقشة الصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة.وسيحتوي البيان المشترك، وفقا لوكالة "كيودو" للأنباء، على صياغة تدين "العسكرة والإجراءات القسرية في بحر الصين الجنوبي".وأشارت الوكالة إلى أنه من خلال التعاون داخل الرباعية، تحاول اليابان تعزيز "ردع الصين"، التي تكثف أعمالها في البحر.وتم إطلاق الرباعية عام 2007، وتعود الفكرة إلى رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، الذي كان متحمسا لإيجاد شركاء من أجل إقامة توازن مع الصين الصاعدة بقوة. (روسيا اليوم)