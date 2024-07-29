إعادة انتخاب مادورو رئيسا لفنزويلا.. والمعارضة: "تهريب وتزوير"

بعد عملية اقتراع تحدثت خلالها المعارضة عن أعمال ترهيب ومخاوف من التزوير، فاز نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا بنيله 51,2 بالمئة من أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد المجلس الوطني الانتخابي.

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وقال إلفيس أموروسو، رئيس المجلس الانتخابي الموالي للحكومة، إن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي كان متقدماً في استطلاعات الرأي، نال 44,2 بالمئة من الأصوات.



يأتي هذا بينما دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين إلى فرز "عادل وشفّاف" لأصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.



وقال بلينكن في بيان، إنه الآن وقد انتهى التصويت، من المهم أن يتمّ فرز كل صوت بشكل عادل وشفّاف.

كما دعا السلطات الانتخابية لنشر الجدول التفصيلي للأصوات لضمان الشفافية والمحاسبة.



جاء بيان بلينكن قبيل إعلان المجلس الوطني الانتخابي في كراكاس فوز مادورو بحصوله على 51,2 بالمئة من الأصوات.