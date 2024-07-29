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تتوالى ردود الفعل بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بأن بلاده "قد تدخل إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين"، إذ دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حلف شمال الأطلسي، إلى "إدانة" التصريحات، فيما طالب السياسي الهولندي اليميني، خيرت فيلدرز، بـ "طرد" تركيا من الناتو.وفي وقت سابق الأحد، قال إردوغان إن "تركيا قد تدخل إسرائيل كما دخلت في السابق ليبيا وناغورنو قرة باغ"، لكنه لم يوضح نوع التدخل الذي يتحدث عنه.وجاءت تصريحات الرئيس التركي، وهو معارض قوي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، خلال خطاب أشاد فيه بصناعة الدفاع في بلاده.وقال لابيد في منشور عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل لن تقبل تهديدات من ديكتاتور. ويتعين على العالم، خاصة أعضاء حلف شمال الأطلسي، أن يدينوا بشدة تهديداته الشنيعة ضد إسرائيل، وإجباره على إنهاء دعمه لحماس".وأضاف: "الرئيس إردوغان يصرخ ويهذي مرة أخرى. إنه خطر على الشرق الأوسط".