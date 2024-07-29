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ترامب: الديمقراطيون يكرهون إسرائيل!

Lebanon 24
29-07-2024 | 01:36
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قال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب إن الديمقراطيين "يكرهون إسرائيل" وذلك في إطار حملته المستعرة لتأليب يهود أميركا على منافسته المحتملة كامالا هاريس.


وقال ترامب لمتبرعين يهود تحدث أمامهم في فعالية في ولاية نيوجيرسي، إنه خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضي، سأله لماذا لا يزال اليهود في الولايات المتحدة يصوتون للديمقراطيين فرد نتنياهو: "إنها عادة".
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وتابع ترامب قائلا لمؤيديه إن "الديمقراطيين يكرهون إسرائيل".

وكان ترامب، قال بوقت سابق إن نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس "لا تحب اليهود وخانت إسرائيل حليفة أميركا".

وقال ترامب خلال حضوره فعالية انتخابية أمام أنصاره في ولاية فلوريدا، إن هاريس "انحازت إلى الطرف المتشدد في حزبها فقط لتحقيق مكاسب سياسية، ربما لتحقيق مكاسب شخصية".

وأشار إلى أنها "لا تحب اليهود، إنها لا تحب إسرائيل، هكذا هي الحال، وهكذا ستكون دائما".

ومن المنتظر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني المقبل، لاختيار الرئيس الـ47 للبلاد. (روسيا اليوم)
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