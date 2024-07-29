تفاصيل جديدة عن "واقع الهجرة" من إسرائيل.. إكتشفوا ما أعلنته الأرقام!

شهدت الهجرة من إسرائيل تزايداً غير مسبوق بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غلاف قطاع غزة، وما أفرزت من حرب مدمرة في القطاع، لا تزال مستمرة حتى اليوم.

Advertisement

وأفادت الإحصائية الرسمية الإسرائيلية بأن 30 ألف إسرائيلي غادروا البلاد بشكل دائم، بين تشرين الثاني 2023 وآذار 2024.

وفي ما يلي قائمة بالأرقام تُقّدم لمحة عن الهجرة العسكرية من إسرائيل بعد 7 تشرين الأول الماضي:

1- ارتفعت نسبة الهجرة الدائمة للإسرائيليين إلى 285%

2- انخفض عدد الإسرائيليين العائدين من الخارج بنسبة 21%

3- 30 ألف إسرائيلي غادروا البلاد بشكل دائم بين تشرين الثاني 2023 وآذار 2024

4- 600 ألف شخص سافروا إلى الخارج خلال العطلات ولم يعودوا مع بداية أحداث 7 تشرين الأول

5- مليون شخص هو العدد التقديري لإجمالي عدد المهاجرين

6- 50% من المهجرين من الشمال لا يُفكرون في العودة إلى مناطقهم

7- 1 من كل 4 يهود إسرائيليين و 4 من كل 10 عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية مستعدون للهجرة إلى مكانٍ آخر إذا أتحيت لهم فرصة لذلك

8- الحكومة الكندية اقترحت على المواطنين الإسرائيليين الهجرة إليها بعد التصعيد الجاري في الشمال مع حزب الله اللبناني. (الخليج أونلاين)