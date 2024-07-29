بقيمة 220 مليون دولار... إسرائيل توقع عقداً للحصول على قذائف دقيقة التوجيه

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وقّعت إسرائيل عقداً بقيمة 220 مليون دولار أميركي مع شركة "أنظمة إلبيط"، مقابل الحصول على قذائف "مورتر" دقيقة التوجيه، حسب وكالة رويترز.وسيتضمن العقد توريد قذائف مورتر موجهة من طراز "اللدغة الحديدية"، لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وأوضحت "أنظمة ألبيط" أن العقد سيتم تنفيذه على مدار عامين.وقذائف "اللدغة الحديدية"، عبارة عن مقذوفات "هاون" دقيقة، تجمع بين التوجيه بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).