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عربي-دولي

الكنيسة القبطية في مصر تطالب باريس بالاعتذار

Lebanon 24
29-07-2024 | 06:51
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أعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، عن استيائها واستنكارها البالغين، مما تضمنه حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، من تجسيد مشهد العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه.

وقالت الكنيسة في بيانها: "المؤسف أن الطريقة التي قدم بها هذا المشهد تحمل إساءة بالغة لأحد المعتقدات الدينية الأساسية التي تقوم عليها المسيحية".
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وتابعت الكنيسة: "ومن العجيب أن نرى هذا المشهد في افتتاح الأولمبياد، في الوقت الذي تتعارض فيه مثل هذه الأفعال مع ميثاق الأولمبياد والقيم الأساسية المعلنة له، التي تدعو إلى احترام المبادئ الأخلاقية العالمية الأساسية، وقيمة تقديم القدوة الحسنة، واحترام الجميع دون تمييز، وهو ما رأينا عكسه في حفل الافتتاح".

وأكدت الكنيسة القبطية التي يترأسها البابا تواضروس الثاني، أن "هذه الإساءة تستدعي اعتذارا واضحا وجادا من الهيئات المنظمة لأولمبياد باريس 2024، لكل المسيحيين الذين استاءوا من هذا المشهد المؤسف، الذي شاب ما كنا نظن أنه عرس رياضي عالمي من شأنه أن يدخل الفرح والبهجة على قلوب جميع المشاركين مع ضمانات كافية لعدم تكرار مثل هذه التصرفات المسيئة".
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