32
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
35
o
زحلة
37
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكنيسة القبطية في مصر تطالب باريس بالاعتذار
Lebanon 24
29-07-2024
|
06:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، عن استيائها واستنكارها البالغين، مما تضمنه حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، من تجسيد مشهد العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه.
وقالت الكنيسة في بيانها: "المؤسف أن الطريقة التي قدم بها هذا المشهد تحمل إساءة بالغة لأحد المعتقدات الدينية الأساسية التي تقوم عليها المسيحية".
Advertisement
وتابعت الكنيسة: "ومن العجيب أن نرى هذا المشهد في افتتاح الأولمبياد، في الوقت الذي تتعارض فيه مثل هذه الأفعال مع ميثاق الأولمبياد والقيم الأساسية المعلنة له، التي تدعو إلى احترام المبادئ الأخلاقية العالمية الأساسية، وقيمة تقديم القدوة الحسنة، واحترام الجميع دون تمييز، وهو ما رأينا عكسه في حفل الافتتاح".
وأكدت الكنيسة القبطية التي يترأسها البابا تواضروس الثاني، أن "هذه الإساءة تستدعي اعتذارا واضحا وجادا من الهيئات المنظمة لأولمبياد باريس 2024، لكل المسيحيين الذين استاءوا من هذا المشهد المؤسف، الذي شاب ما كنا نظن أنه عرس رياضي عالمي من شأنه أن يدخل الفرح والبهجة على قلوب جميع المشاركين مع ضمانات كافية لعدم تكرار مثل هذه التصرفات المسيئة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات تكشف.. إسرائيل حدّدت الهدف الذي ستضربه في لبنان
Lebanon 24
معلومات تكشف.. إسرائيل حدّدت الهدف الذي ستضربه في لبنان
15:28 | 2024-07-28
28/07/2024 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة وقوع الإشكال في مطار بيروت اليوم
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة وقوع الإشكال في مطار بيروت اليوم
14:41 | 2024-07-28
28/07/2024 02:41:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ضرب وإشكال داخل مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
ضرب وإشكال داخل مطار بيروت.. إليكم ما حصل
11:52 | 2024-07-28
28/07/2024 11:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوت يكشف.. لهذا السبب تم تأخير عودة بعض الرحلات إلى مطار بيروت
Lebanon 24
الحوت يكشف.. لهذا السبب تم تأخير عودة بعض الرحلات إلى مطار بيروت
11:12 | 2024-07-28
28/07/2024 11:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب من نوع مختلف بعد أحداث الجولان.. تفاصيل مثيرة عن قوّة "حزب الله"!
Lebanon 24
حرب من نوع مختلف بعد أحداث الجولان.. تفاصيل مثيرة عن قوّة "حزب الله"!
12:00 | 2024-07-28
28/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:15 | 2024-07-29
هل إسرائيل قادرة على شنّ حرب ضدّ "حزب الله"؟
10:00 | 2024-07-29
تفاصيل جديدة عن "واقع الهجرة" من إسرائيل.. إكتشفوا ما أعلنته الأرقام!
09:37 | 2024-07-29
ما حقيقة إختطاف فتاة داخل سيارة في مصر؟
09:24 | 2024-07-29
بالصور... إنفجار يهزّ ألمانيا وإصابة 14 شخصاً
09:21 | 2024-07-29
حادثٌ خطير يهزّ انكلترا.. هذا ما فعله رجل بـ 8 أشخاص!
09:04 | 2024-07-29
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نعرف كيف نتعامل مع "حزب الله"
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
29/07/2024 17:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
29/07/2024 17:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
29/07/2024 17:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24