رقم كبير.. كم بلغ حجم خسائر ميناء الحديدة عقب الضربة الإسرائيلية؟

بلغ حجم الأضرار المادية للضربة الإسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن، نحو 20 مليون دولار من دون احتساب الخسائر النفطية، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول تابع للحوثيين.



Advertisement وأغار سلاح الجو الإسرائيلي في 20 تموز على الميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي التي تبنّت هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب. وأغار سلاح الجو الإسرائيلي في 20 تموز على الميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي التي تبنّت هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب.

وكانت هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن، وقد أدت الغارات على المرفأ، الذي يعدّ بوابة رئيسية لواردات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة الحوثي، إلى مقتل 9 أشخاص، وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين.



كذلك، تسبب القصف باندلاع حريق هائل استمر لأيام في الميناء، وأتى على بعض الرافعات وعشرات خزانات النفط.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة ما يعرف بـ"مؤسسة موانئ البحر الأحمر" التابعة للحوثيين، المسؤولة عن الميناء، نصر النصيري، إن الخسائر "تتجاوز 20 مليون دولار بالنسبة للميناء، أما المنشآت النفطية فالتقدير متروك لوزارة النفط".



وأضاف: "هناك أضرار مادية لحقت بالميناء وبالمنشآت النفطية.. من بين تلك الأضرار، تدمير اثنين من الرافعات الجسرية، وقطعة بحرية.. وعدد من المرافق والمباني الخاصة بالمؤسسة في الميناء".



وبدا الميناء في حالة عملياتية مع تواجد سفن حاويات على أرصفته، وقيام عمال بنقل الحاويات من جهة إلى أخرى عبر رافعات، بدت إحداها متضررة جراء القصف، وفق مصور لفرانس برس تجول في المكان.



وأشار النصيري أيضاً إلى أضرار لحقت بالأرصفة أدت إلى "توقف أنشطة الميناء خلال فترة محددة".



لكن ليل الثلاثاء الماضي، رست سفينتا حاويات في ميناء الحديدة للمرة الأولى منذ الغارات، حسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين. (الحرة - فرانس برس)