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عربي-دولي

بعد وصف اردوغان بـ"صدام حسين".. تركيا تُحذّر نتنياهو: هكذا سيكون مصيرك

Lebanon 24
29-07-2024 | 08:17
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حذرت تركيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مصير الزعيم النازي أدولف هتلر، وذلك في إطار حرب كلامية اندلعت على إثر تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإمكانية التدخل في الحرب المندلعة في غزة.
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وقالت وزارة الخارجية التركية على منصة "اكس": "كما انتهت الإبادة الجماعية التي ارتكبها هتلر، كذلك سينتهي نتنياهو الذي ارتكب الإبادة الجماعية".

وأضافت: "وكما تمت محاسبة النازيين الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية، فإن أولئك الذين حاولوا تدمير الفلسطينيين سيحاسبون أيضا. الإنسانية ستقف مع الفلسطينيين. لن تدمروا الفلسطينيين".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية منشور شاركه وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيه إن "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل، وعليه تذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر". (سكاي نيوز)
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