بالصور... إنفجار يهزّ ألمانيا وإصابة 14 شخصاً

وقع في مدينة لودفيغسهافن الألمانية انفجار في "BASF" أكبر مصانع الكيماويات في البلاد.

وقالت صحيفة "بيلد" إنّ 14 شخصاً أُصيبوا في الإنفجار. (روسيا اليوم)