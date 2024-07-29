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عربي-دولي

بالصور... إنفجار يهزّ ألمانيا وإصابة 14 شخصاً

Lebanon 24
29-07-2024 | 09:24
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وقع في مدينة لودفيغسهافن الألمانية انفجار في "BASF" أكبر مصانع الكيماويات في البلاد.
 
 
وقالت صحيفة "بيلد" إنّ 14 شخصاً أُصيبوا في الإنفجار. (روسيا اليوم)
 
 
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