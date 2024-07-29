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عربي-دولي

حادثٌ خطير يهزّ انكلترا.. هذا ما فعله رجل بـ 8 أشخاص!

Lebanon 24
29-07-2024 | 09:21
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هزت حادثة خطيرة إنكلترا اليوم الأثنين، اذ طعن رجل 8 أشخاص على الأقل في "حادث كبير" في ساوثبورت بشمال غرب البلاد، فيما أعلنت خدمات الطوارئ البريطانية إن الرجل تم اعتقاله.


وقالت خدمة الإسعاف في شمال غرب إنكلترا إنها عالجت 8 مصابين بطعنات نقلوا إلى 3 مستشفيات مختلفة من بينها مستشفى ألدر هاي للأطفال. وقالت شرطة ميرسيسايد إن الشرطة ألقت القبض على رجل وصادرت سكينا بعد ورورد تقارير عن حادثة طعن حوالي الساعة 11.50 صباحا (1050 بتوقيت غرينتش)". وأضافت أنه لا يوجد تهديد أوسع للجمهور. (الشرق الأوسط)
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