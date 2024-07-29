أميركا سحبت قاذفتين استراتيجيتين من قاعدة جوية في رومانيا

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أعلنت قيادة القوات الجوية الأميركية في أوروبا، أن قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من طراز B-52H Stratofortress غادرتا قاعدة ميهايل كوجالنيشينو الجوية في رومانيا.وأشارت القيادة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه كانت أول زيارة لهذا الطراز من الطائرات الحربية إلى هذه الدولة.وذكرت القيادة الأميركية، أن المجموعة الميدانية "أوروبا 24-4"، قامت خلال نشر طائراتها من طراز B-52، بعمليات مشتركة مع طائرات من القوات الجوية الفنلندية والألمانية والبريطانية والهنغارية والرومانية". (روسيا اليوم)