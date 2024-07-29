إسم جديد ظهر.. ما علاقة رئيس وزراء سلوفاكيا بمحاولة اغتيال ترامب؟

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أفاد مكتب التحقيقات الاتحادي الاثنين أن مهاجم ترامب بحث في الإنترنت عن مفاعلات الطاقة ومحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو.كما أضاف أنه استخدم اسماً مستعاراً لشراء 25 سلاحاً نارياً عبر الإنترنت في 2023.كذلك أردف أن المهاجم حرص على إخفاء أنشطته ووضع خططاً محكمة.فيما ذكر أن الدافع وراء محاولة اغتيال ترامب ليس واضحاً بعد، ولا دليل على وجود أي متواطئين.والأربعاء الفائت، قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريس راي للمشرعين، إن الرجل الذي حاول قتل ترامب أجرى بحثاً على الإنترنت عن كيفية اغتيال لي هارفي أوزوالد للرئيس السابق جون إف.كينيدي، وفق رويترز.كما أوضح، في شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، أن توماس كروكس "ركز بشدة على الرئيس ترامب وتجمعه الانتخابي" منذ السادس من تموز تقريباً.إلى ذلك أضاف أن مطلق النار حلّق بطائرة بدون طيار في المنطقة القريبة من التجمع قبل ساعتين فقط من صعود ترامب على المنصة في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا.كما أردف قائلاً: "حوالي الساعة الرابعة عصراً"، كان كروكس "يحلّق بالطائرة بدون طيار قرب منطقة التجمع"، على بعد 200 ياردة تقريباً من المنصة، حسب شبكة "سي إن إن".وحلقت الطائرة بدون طيار لمدة 11 دقيقة تقريباً، ويعتقد المحققون أن مطلق النار كان يشاهد بثاً مباشراً من المسيرة على هاتفه. (العربية)