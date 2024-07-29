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عربي-دولي

مساعدات دفاعية كبيرة لأوكرانيا.. هذا ما تشمله الحزم الاميركية والالمانية

Lebanon 24
29-07-2024 | 13:05
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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن "واشنطن ستخصص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا".
 
 
وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "تعلن وزارة الدفاع عن حزمة مساعدات دفاعية كبيرة لدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا على المدى الطويل".
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وأضاف أن "هناك حاجة إلى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 200 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية الحرجة لأوكرانيا، وتتضمن حزمة المساعدات هذه القدرات اللازمة لتوفير الأمن الجوي لأوكرانيا، وأسلحة بعيدة المدى ومضادة للدبابات، ومعدات ضرورية لدعم المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة في السابق".

وأشار إلى أن "الحزمة ستشمل صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي وذخائر لنظام هيمارس وأسلحة مضادة للدبابات بما في ذلك صواريخ جافلين".
 

بدورها، قالت الحكومة الألمانية إنه "كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، تم تقديم 21 ألف ذخيرة لمدفع جيبارد ذاتية الدفع المضاد للطائرات، وعشر طائرات بدون طيار وثماني دبابات من طراز ليوبارد 1A5، وذلك بالتعاون مع الدنمارك".
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