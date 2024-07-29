أوستن لغالانت: "حزب الله" سيتحمل مسؤولية افعاله

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بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي لويد أوستن، هجوم "حزب الله" المزعوم على بلدة مجدل شمس في الجولان.وأطلع غالانت أوستن على الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت، وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين في بلدة مجدل شمس.وأبلغ الوزير الإسرائيلي نظيره الأميركي عن "استخدام صاروخ إيراني مزود بمتفجرات زنة 50 كيلوغراما" وناقش الأدلة التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي والتي تشير إلى مسؤولية "حزب الله" عن الهجوم.وأشار غالانت إلى أن "الهجوم الذي وقع يوم السبت يعد تصعيدا كبيرا وأن حزب الله وكيل إيران، سيتحمل المسؤولية".