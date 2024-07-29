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إقتصاد

بعد فوز مادورو.. هل ستفرض واشنطن عقوبات جديدة على فنزويلا؟

Lebanon 24
29-07-2024 | 14:58
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستأخذ في الاعتبار فرض عقوبات جديدة على فنزويلا عقب فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المسؤول الأميركي أن سياسة العقوبات التي ستتبعها واشنطن ستحددها المصالح الدولية الأميركية، فضلا عن "الأفعال والتقاعس" من جانب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وممثليه.
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وأعلن رئيس المجلس الانتخابي الوطني لفنزويلا إلفيس أموروسو أنه وفقا لنتائج الانتخابات بعد معالجة 80% من أوراق الاقتراع، فاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بنسبة 51.2% من الأصوات. (روسيا اليوم)

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