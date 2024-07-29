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عربي-دولي

الفاشر وويلات الحرب.. أيام دموية وحصيلة القتلى مؤلمة

Lebanon 24
29-07-2024 | 15:04
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تعرّضت مدينة الفاشر السودانية خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى قصف مدفعيّ عنيف شنّته قوات الدعم السريع،  إذ لقي العشرات مصرعهم  وجرح آخرون.
 
وقال شهود عيان إن القصف المدفعي كان عنيفًا وشمل مناطق سكنية مزدحمة في المدينة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
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وأكدت مصادر طبية أن المستشفى الوحيد الذي يعمل في الفاشر يعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج الجرحى.

وأعربت حكومة ولاية شمال دارفور عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للمجزرتين البشريتين اللتين ارتكبهما الدعم السريع بحق المدنيين في مدينة الفاشر عاصمة الولاية".

وقالت في بيان إن "قوات الدعم السريع" قامت بقصف مكثف ومنهجي على الأسواق والأحياء والمرافق الخدمية في الفاشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما تسبب في سقوط عدد من القذائف الصاروخية على سوق المواشي والمستشفيات ومنازل المواطنين. "وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 60 مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين". (الجزيرة)

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