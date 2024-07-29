ملك المغرب: مفاوضات السلام تتطلّب قطع الطريق على التطرّف

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دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الإثنين، إلى قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة من إن اعتماد مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس، الإثنين، إن "المملكة عملت على فتح طريق غير مسبوق لإيصال المساعدات الطبية والغذائية الاستعجالية للفلسطينين في غزة".وأضاف الملك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش، أن "الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق. وبصفتنا رئيس لجنة القدس، عملنا على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية، لإخواننا في غزة".