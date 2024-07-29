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عربي-دولي

ملك المغرب: مفاوضات السلام تتطلّب قطع الطريق على التطرّف

Lebanon 24
29-07-2024 | 17:49
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دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الإثنين، إلى قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة من إن اعتماد مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.
وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس، الإثنين، إن "المملكة عملت على فتح طريق غير مسبوق لإيصال المساعدات الطبية والغذائية الاستعجالية للفلسطينين في غزة".
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وأضاف الملك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش، أن "الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق. وبصفتنا رئيس لجنة القدس، عملنا على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية، لإخواننا في غزة".
وقال الملك: "بنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني".
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