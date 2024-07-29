الكونغرس يمرّر مقترحاً بشأن العلم الأميركي

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أقرّ الكونغرس الأميركي اقتراحاً يلزم الحكومة الفيدرالية بشراء الأعلام الأميركية المصنعة بالكامل في الولايات المتحدة فقط.وأشارت وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن "الولايات المتحدة تستورد ملايين الأعلام الأميركية من الخارج، معظمها من الصين". واعتبر مقدمو الاقتراح بقيادة عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري سوزان كولينز أنه حان الوقت لأن تكون الأعلام الأميركية من أصل البلد الذي تمثله.وقال مؤيدو الاقتراح، بقيادة السناتورة الجمهورية سوزان كولينز من ولاية ماين والسناتور الديمقراطي شيرود براون من ولاية أوهايو، إن التغيير أكثر من مجرد رمزي.وهم يعتقدون أن الإجراء سيدعم الوظائف والشركات المصنعة الأميركية مع الحفاظ على العلم الأكثر شهرة في البلاد.وقالت كولينز: "يعتبر العلم الأميركي رمزاً لهويتنا وعزمنا وقيمنا كشعب واحد. ولتكريم أهميته، يجب على الحكومة الفيدرالية استخدام الأعلام المصنعة بالكامل في الولايات المتحدة فقط".