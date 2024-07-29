حادث طعن مروّع بإنكلترا يقتل طفلين ويصيب 9.. ومفاجأة بعمر المهاجم!





وأوقفت الشرطة شابا يبلغ 17 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل في هجوم في ساوثبورت قرب ليفربول في شمال غرب إنكلترا.

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وذكرت الشرطة أن الهجوم وقع في مركز مجتمعي حيث أقيم مهرجان للرقص واليوغا للأطفال في سن المدرسة الابتدائية. قُتل طفلان وأصيب تسعة أشخاص آخرين بينهم ستة أطفال وبالغان في حالة حرجة، في هجوم بسكين وقع في فصل لتعليم الرقص للأطفال في ساوثبورت في شمال إنكلترا الاثنين وفق الشرطة.وأوقفت الشرطة شابا يبلغ 17 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل في هجوم في ساوثبورت قرب ليفربول في شمال غرب إنكلترا.وذكرت الشرطة أن الهجوم وقع في مركز مجتمعي حيث أقيم مهرجان للرقص واليوغا للأطفال في سن المدرسة الابتدائية.

وقالت سيرينا كينيدي مسؤولة الشرطة في مرسيسايد إنه لا يجري التعامل في الوقت الحالي مع الهجوم على أنه "إرهابي".



في المقابل، وصف رئيس الوزراء كير ستارمر الهجوم بأنه "مروع ومثير للصدمة للغاية".



وانتقلت شرطة ميرسيسايد ظهرا إلى مركز في ساوثبورت ووصفته بأنه "حادث كبير" لكنها ذكرت أنه لا يوجد تهديد أوسع للجمهور. وطلبت من الأفراد تجنب المنطقة.



وقال باري فاراثان، الذي يملك متجرا في نهاية الشارع، إنه رأى ما بين سبعة وعشرة أطفال ينزفون وهم يركضون من هارت سبيس، وهو مركز مجتمعي يقدم دروسا للأمهات الحوامل والرضع والأطفال.



كما تابع وهو يشير إلى الرقبة والظهر والصدر: "تعرضوا للطعن هنا، هنا، هنا، في كل مكان. كانوا جميعا في سن العاشرة تقريبًا. أحدهم أصيب بجروح خطيرة حقا".

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشاب المعتقل إثر عملية الطعن كان معروفا لدى مصالح الصحة العقلية في ليفربول، كما بينت أنه كان على قائمة مراقبة "الاستخبارات البريطانية".



يذكر أن ساوثبورت بلدة ساحلية يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف شخص تقع بالقرب من ليفربول. (العربية)