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عربي-دولي

حركة النجباء العراقية تعلنها: هدنة الفصائل المسلحة مع القوات الأميركية انتهت

Lebanon 24
30-07-2024 | 01:56
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أعلن مهدي الكعبي، عضو في حركة النجباء العراقية اليوم الثلاثاء، أن هدنة الفصائل المسلحة مع القوات الأميركية "انتهت".
وكانت تلك الحركة المنضوية ضمن الحشد الشعبي أعلنت في شباط الماضي، أنها أوقفت هجماتها ضد القوات الأميركية في البلاد. إلا أنها شاركت لاحقا ضمن ما بات يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي أعلنت مرارا في السابق إطلاق صواريخ نحو إسرائيل، علماً أن أياً من تلك الهجمات المفترضة لم يؤد إلى أضرار تذكر.
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وفي شباط الماضي، وصف الأمين العام للنجباء في العراق أكرم الكعبي، توقف عمليات الحركة العسكرية ضد القواعد الأميركية بأنه "هدوء يسبق العاصفة".

وكانت فصائل عراقية مسلحة أعلنت في السابع عشر من تشرين الأول الماضي، استهدافها القوات الأميركية في العراق وسوريا ما دامت الحرب في غزة مستمرة، واعتبرت هذه الفصائل الولايات المتحدة شريكا للجيش الإسرائيلي فيما يفعله في غزة.

فيما نفذت القوات الأميركية حينها أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات. (العربية)
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