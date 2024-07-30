رفض خوض الانتخابات الأميركية كنائب لكامالا هاريس.. هذا ما قاله حاكم نورث كارولينا

أخرج حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر نفسه من اعتبار كونه مرشحا كنائب للرئيس الأميركي المحتمل كامالا هاريس، وفقًا لمصدرين مطلعين على المناقشات نقلت عنهم وسائل إعلام أميركية.



ويُقال إن كوبر، الذي يُنظر إليه على أنه أحد كبار المتنافسين على هذا الدور، أعرب عن قلقه بشأن خوض عملية الرهان على منصب نائب الرئيس في سن 67 عامًا.

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كما كان هناك قلق بين بعض الديمقراطيين بشأن مارك روبنسون، الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية. نائب الحاكم، الذي يقول دستور الولاية إنه سيؤدي واجبات الحاكم في حالة غيابه.



ويعتبر هذا التطور هو أحدث علامة على أن البحث دخل مرحلة جديدة، وفقا لشخصين مطلعين على الأمر حسب "سي إن إن".



ويعتبر كوبر، أقدم مرشح قيد النظر، كان لديه العلاقة الأطول مع هاريس.