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عربي-دولي

بين هاريس وترامب.. من سيفوز بالانتخابات الرئاسية اذا جرت اليوم؟

Lebanon 24
30-07-2024 | 02:31
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لو جرت الانتخابات الرئاسية الأميركية اليوم، فسيفتح البيت الأبيض أبوابه لكامالا هاريس بعد مواجهة افتراضية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لحسابات متنبئ انتخابي أميركي شهير، أصاب بفوز آخر 10 رؤساء، بدءا من 1984 إلى الرئيس بايدن حاليا، هو المؤرخ Allan Lichtman الذي طوّر صيغة للوجستيات يستخدمها للتنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية، وأثبتت صحتها في معظم الحالات.
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وتتكون الصيغة التي سماها "مفاتيح البيت الأبيض" من 13 سؤالا صحيحا أو خاطئا، تشكل مؤشرا قويا على من ستتم تسميته رئيسا في تشرين الثاني المقبل، حيث يتم طرح كل سؤال حول المرشحين المتنافسين، فإذا كان "صحيحا" يتم منحهما "مفتاحا"، وإذا كان "خاطئا" يحصل منافسهما على النقطة، ثم إذا حصل مرشح أحد الحزبين على 6 مفاتيح أو أكثر، يكون الفائز المتوقع.
ولم يقم ليختمان، البالغ 77 عاما، بتوقع نهائي بعد للانتخابات المقبلة، لكنه عبّر لقناة News Nation التلفزيونية الأميركية عن اعتقاده بأن "الكثير من الأمور (لدى الديمقراطيين) يجب أن تسوء لكي تخسر هاريس" لكنه وعد بالكشف عن توقعاته لهذه الدورة بعد أن يختار الديمقراطيون مرشحهم في آب المقبل، وهي هاريس على الأرجح.
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