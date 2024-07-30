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عربي-دولي

طبق شهير في اليابان يقتل امرأة ويصيب 140 بمرض.. هذا اسمه!

Lebanon 24
30-07-2024 | 04:37
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أدى ثعبان بحر مشوي، وهو أحد الأطباق الصيفية الشهيرة في اليابان، في أحد المتاجر الكبرى، إلى وفاة امرأة وإصابة أكثر من 140 شخصا بمرض، وفق ما أعلن مدير المكان.

وقدّم شينجي كانيكو، مدير متجر "كيكيو" في يوكوهاما، التي تبعد نحو ساعة من طوكيو، اعتذاراته بعدما أصيب زبائن اشتروا الأسبوع الماضي وجبات تحتوي على ثعبان بحر مشوي، بالقيء والإسهال.
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وقال كانيكو لصحفيين، أمس الاثنين، إن إحدى الزبائن، تبين أنها امرأة في التسعينات من العمر، توفيت، مقدّما "تعازيه الصادقة"، وفقا لفرانس برس.
 
وأوضح متجر "كيكيو" أن تحقيقا أجراه المسؤولون الصحيّون كشف وجود نوع من البكتيريا يسمى المكورات العنقودية الذهبية في المنتجات.

وتضمّنت الوجبات ثعبان بحر مطبوخا على طريقة "كاباياكي" التقليدية، أي مشوي ومغطى بمزيج من صلصة الصويا ونبيذ أرز للطهو.
 ويحظى ثعبان البحر، الذي يُستهلك في كل أنحاء العالم، بشعبية خاصة في آسيا، وتظهر بقايا موجودة في المقابر اليابانية أنه مستهلك في الأرخبيل منذ آلاف السنين.

وكان مطعم إيسيسادا الواقع في طوكيو والذي يدير جناحا داخل متجر "كيكيو"، مسؤولا عن طهو منتجات ثعبان البحر وبيعها. (سكاي نيوز)

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