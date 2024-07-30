اليوم الثلاثاء.. عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض!

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أعلن مركز"فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية أن عاصفة مغناطيسية ستضرب الأرض، اليوم الثلاثاء.وحول الموضوع قال الخبير في المركز، ميخائيل ليوس:"بدأت الأرض تتأثر بعاصفة مغناطيسية، ذروة تأثيرها على موسكو ستكون بعد ظهر اليوم، ما بين الساعة 15:00 و18:00 بتوقيت موسكو".وأضاف:"الطقس في موسكو وضواحيها سيكون غائما جزئيا اليوم، وخلال فترة النهار ستكون درجات الحرارة في المدينة أقل من معدلاتها بشكل ملحوظ، وستتراوح ما بين 20 و22 درجة مئوية، أما في ضواحي العاصمة ستتراوح الحرارة ما بين 18 و14 درجة مئوية".وأشار الخبير إلى أن موسكو وضواحيها ستتأثر برياح شمالية سرعتها ما بين 4-9 م/ثانية، ومعدلات الضغط الجوي سترتفع بشكل طفيف، لكنها ستبقى أقل من المعدل الطبيعي، حيث ستبلغ 737 ملم زئبق (الطبيعي 748 ملم زئبق).وتجدر الإشارة إلى أن العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو كانوا قد رصدوا أمس الاثنين توهجا شمسيا شديد القوة من المستوى X 1.5، وينجم عن التوهجات الشمسية عادة عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض وتسبب في بعض الأحيان خللا في عمل أنظمة الطاقة ومنظومات الاتصالات اللاسلكية.