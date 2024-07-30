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عربي-دولي

صحيفة عبريّة: إن لم يوقف نتنياهو هؤلاء عند حدّهم فإن الأمر سينتهي بتفكيك إسرائيل

Lebanon 24
30-07-2024 | 16:00
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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ صحيفة "هآرتس" قالت إنّ "إسرائيل تمرّ بمرحلة متقدمة من التفكك تحت حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، مشيرة إلى أنّ "اقتحام أنصار اليمين المتطرف لمعتقل سدي تيمان في صحراء النقب ثم قاعدة عسكرية، بدعم من أعضاء الكنيست وحتى وزراء، يعكس تعفنا مستمرا ينخر جسد الدولة".
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وأوضحت الصحيفة أن "تتابع هذه الأحداث قد يؤدي إلى انهيار الدولة، ونوّهت إلى اقتحام أعضاء الشرطة العسكرية معتقل سدي تيمان لاعتقال 9 جنود احتياط متهمين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني".

وقالت إنّ "أولى حلقات التعفن بدأت بامتناع عدد من هؤلاء الجنود عن الاستجابة لأوامر التسليم، فقد تحصنوا في المكان ورشوا وحدة التحقيق الجنائي العسكري بغاز الفلفل، وذلك يشير إلى اختلال النظم العسكرية".

وأضافت الصحيفة أن "الفشل لم يتوقف عند هذا الحد، فقد وصل عشرات المتظاهرين إلى السجن واقتحموا بوابته، وكان بينهم عضو في الكنيست ووزير التراث عميحاي إلياهو الذي سُمع وهو يردد "الموت للإرهابيين"، مما يعكس تصرف أعضاء اليمين المتطرف كأفراد مليشيا".

وتابعت الصحيفة أن "التعفن وصل إلى حد أن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين أعلن عن فتح نقاش بخصوص اعتقال جنود الاحتياط وسلوك المدعية العامة العسكرية، مما أدى إلى انقلاب الأمور رأسا على عقب، إذ بات مكتب المدعية العامة العسكرية مطالبا بتقديم توضيحات".

وأشار المقال أيضا إلى أنه "كان يجب على الكنيست أن يتطرق إلى قضية جنود الاحتياط المشتبه بهم الذين رفضوا التعاون مع الشرطة العسكرية، أو النواب الذين اقتحموا السجن مع المتظاهرين، أو حتى الوزراء الذين عبروا عن دعمهم مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي صرخ في وجه الشرطة "اتركوا مقاتلينا الأبطال".

وبحسب الصحيفة، رغم أن "قائد أركان الجيش هرتسي هليفي عبر عن دعمه للمدعية العامة العسكرية ولوزارة الدفاع، فإن نتنياهو تأخر مدة ساعتين في إدانة الحادث، في خطوة تعكس تأييده الضمني لليمين المتطرف".

ولفتت الصحيفة إلى أن "عشرات المحتجين اقتحموا القاعدة عند وصول عضو الكنيست يتسحاق كروزر الذي هدد المدعية العامة، قائلا "ارفعي يدك عن مقاتلينا".

ووصفت الصحيفة المشرعين الإسرائيليين بأنهم يتصرفون مثل الملثمين الذين يشبهون المجرمين الحقيرين.

وخلصت هآرتس إلى أن "دولة نتنياهو فقدت السيطرة على اليمين المتطرف، ومن يزرع الفوضى يجنيها. وإن لم يوقف هؤلاء عند حدهم فإن الأمر سينتهي بتفكيك إسرائيل". (الجزيرة)
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