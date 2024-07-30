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عربي-دولي

الجزائر تُعلن عن سحب سفيرها من فرنسا

Lebanon 24
30-07-2024 | 10:10
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أعلنت الحكومة الجزائرية عن سحب سفيرها لدى فرنسا، بشكل فوري، بدعوى إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي، كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية.

واعتبر بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أن "الحكومة الفرنسية أقدمت على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية. وإن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها". (العربية)
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