الرئيس الإيراني أدى القسم أمام البرلمان: ملتزم بالدستور وتشكيل حكومة وفاق وطني

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أدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان القسم أمام البرلمان الإيراني، وذلك بعد يومين من بدء مهامه الرئاسية في أعقاب تنصيبه من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي.وتلا بزشكيان القسم، متعهداً بأن "يحافظ على المذهب الرسمي، نظام الجمهورية الإسلامية، والدستور»، وأن يدافع عن الحرية وكرامة الأشخاص والحقوق التي يعترف بها الدستور للشعب".وقال بزشكيان إنه "ملتزم بالدستور الإيراني وتشكيل حكومة وفاق وطني". (العربية)