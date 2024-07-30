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إقتصاد

يسهلون إنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية.. فرض عقوبات أميركية على 5 أفراد

Lebanon 24
30-07-2024 | 11:12
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يواجه خمسة أفراد وسبعة كيانات، تعتقد الولايات المتحدة أنّهم وسطاء لبرنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني، عقوبات أميركية جديدة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الأفراد والكيانات المستهدفة، والذين يعملون انطلاقاً من إيران والصين وهونغ كونغ، يساعدون في شراء مكونات مختلفة، بما في ذلك مقاييس التسارع وأجهزة قياس الزوايا، لبرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيراني. (العربية)
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