اشتباكات بين الحريديم والشرطة في تل أبيب

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اندلعت اشتباكات في تل أبيب، مساء الثلاثاء، بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين من اليهود الحريديم (المتدينين) كانوا يحاولون منع عقد مؤتمر يبحث سبل تجنيدهم بالجيش.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، إن المئات من الحريديم الرافدين للتجنيد بالجييش نظموا وقفة احتجاجيية أمام مبنى "دار الجندي" للمؤتمرات وسط تل أبيب، الذي كان يستضيف مؤتمرا بعنوان "بحث مسارات تجنيد الحريديم".وحاول المتظاهرون إغلاق مدخل المبنى بأجسادهم لمنع الحضور من الدخول إلى قاعة انعقاد المؤتمر، وهتفوا في الحضور "تُقتلوا ولن تمروا"، وفق المصدر ذاته.وإثر ذلك، اندلعت اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين والشرطة التي وصلت إلى المكان، والتي بدأت بإغلاق مدخل مبنى "دار الجندي" بالسواتر الحديدية، قبل استدعاء قوات إضافية. (الاناضول)