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عربي-دولي
العراق.. معقل "كتائب حزب الله" العراقي يتعرض لقصف "مجهول"
Lebanon 24
30-07-2024
|
16:38
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تعرّض معقل "كتائب حزب الله" العراقي، ناحية "جرف الصخر"، إلى قصف "مجهول المصدر"، أسفر عن سقوط قرابة 7 قتلى.
وحسب "سكاي نيوز"، فقد دوّت 4 انفجارات في "جرف الصخر"، وذكر شهود أن سيارات إسعاف وإطفاء توجهت إلى موقع الهجوم. (سكاي نيوز)
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