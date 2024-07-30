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عربي-دولي

العراق.. معقل "كتائب حزب الله" العراقي يتعرض لقصف "مجهول"

Lebanon 24
30-07-2024 | 16:38
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تعرّض معقل "كتائب حزب الله" العراقي، ناحية "جرف الصخر"، إلى قصف "مجهول المصدر"، أسفر عن سقوط قرابة 7 قتلى.
 
وحسب "سكاي نيوز"، فقد دوّت 4 انفجارات في "جرف الصخر"، وذكر شهود أن سيارات إسعاف وإطفاء توجهت إلى موقع الهجوم. (سكاي نيوز)
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