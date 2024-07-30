العراق.. معقل "كتائب حزب الله" العراقي يتعرض لقصف "مجهول"

تعرّض معقل "كتائب حزب الله" العراقي، ناحية "جرف الصخر"، إلى قصف "مجهول المصدر"، أسفر عن سقوط قرابة 7 قتلى.

وحسب "سكاي نيوز"، فقد دوّت 4 انفجارات في "جرف الصخر"، وذكر شهود أن سيارات إسعاف وإطفاء توجهت إلى موقع الهجوم. (سكاي نيوز)