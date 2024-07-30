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عربي-دولي

4 قتلى في انفجارات مقر للحشد الشعبي

Lebanon 24
30-07-2024 | 18:20
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قُتل أربعة أشخاص على الأقل في انفجارات وقعت في مقر للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل في جنوب بغداد.
وقال المسؤول في الحشد إن "الحصيلة ارتفعت إلى أربعة قتلى من عناصر الهيئة، بعدما كان أشار سابقاً إلى مقتل ثلاثة"، لافتاً إلى أن "الانفجارات ناتجة عن غارات جوية استهدفت المقرّ بـ"4 إلى 5 صواريخ".
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وأكد المصدر الأمني أن "حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع"، إلا أنه قال إن "الانفجارات لم تُعرف أسبابها بعد".
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