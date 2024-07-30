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غالانت: أثبتنا أننا قادرون على الوصول لأي مكان

Lebanon 24
30-07-2024 | 23:14
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أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الثلاثاء، بعملية "قتل" القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، واصفا إياه بأن يديه ملطختان بدماء إسرائيليين كثر.

وقال غالانت في بيان: "في عملية دقيقة ومهنية فإن الجيش الإسرائيلي قضى الليلة على رئيس هيئة أركان حزب الله فؤاد شكر الذي يعرف أيضا باسم سيد محسن.
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وأضاف: "أثبتنا أنه ليس هناك مكان لا يمكننا الوصول إليه لفرض ثمن باهظ على أي اعتداء ضد إسرائيل".


وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان إن "سيد محسن كان يدير القتال في مواجهة إسرائيل منذ الثامن من تشرين الاول وكان مسؤولا عن مجزرة الأطفال في مجدل شمس وعن قتل العديد من الإسرائيليين والأجانب على مدار السنين". (سكاي نيوز)


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