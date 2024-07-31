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عربي-دولي
معلومات جديدة عن اغتيال هنية.. هكذا نفذت العملية في قلب طهران
Lebanon 24
31-07-2024
|
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أكدت حماس اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فجر اليوم الأربعاء في طهران.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر إيرانية قولها إن "اغتيال هنية تم بصاروخ موجّه نحو جسده مباشرة".
ووفق ما ذكر الحرس الثوري في بيان فإن هنية قتل مع أحد حراسه الشخصيين، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية التي قالت إن "هنية قضى وأحد حراسه إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران".
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وقالت الحركة في بيان إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أيضا أن "التحقيق جار في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وسيتم الإعلان عن النتائج قريبا".
واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن "اغتيال هنية عمل جبان ولن يمر سدى".(سكاي نيوز)
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