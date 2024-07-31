ترامب يوضح مغزى تصريحات مرعبة: "أنا أحبكم"

كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاثنين تصريحاته التي أدلى بها الجمعة الماضي بأن المسيحيين لن يضطروا أبدا إلى التصويت مرة أخرى إذا أدلوا بأصواتهم لصالحه في تشرين الثاني، رغم أنها كانت قد أثارت كثيرا من الجدل.

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وفي مقابلة بثتها قناة فوكس نيوز مساء الاثنين، تجاهل ترامب طلبات متعددة بالتراجع أو توضيح تصريحاته رغم محاولة المذيعة لورا إنغراهام تذكيره بأن الديمقراطيين سلطوا الضوء على هذا الاقتباس كدليل على أن الرئيس السابق سينهي الانتخابات، وحثته على دحض ما وصفته بأنه انتقاد "سخيف".

وقال ترامب الجمعة أمام تجمع للمحافظين المسيحيين: "أنا أحبكم. يجب أن تخرجوا وتصوتوا. في غضون أربع سنوات، لن تضطروا إلى التصويت مرة أخرى. سنصلح الأمر جيدا، ولن تضطروا إلى التصويت".

وأثارت تصريحات ترامب التي انتشرت بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا من الجدل والانتقادات من جانب الديمقراطيين حيث تم تفسيرها على أنها دليل على أنه سينهي الانتخابات، ووصفوها بأنها "مرعبة" واستبدادية ومعادية للديمقراطية.

والسبت، انتقدت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية المحتملة لخوض السباق الرئاسي في نوفمبر المقبل، ترامب ووصفته بأنه تهديد للديمقراطية.

وقالت حملتها الانتخابية في بيان إن الانتخابات المقبلة تدور حول الحرية، مضيفة أن الديمقراطية "تتعرض للهجوم" من ترامب.

وورد في البيان: "بعد الانتخابات الأخيرة التي خسرها ترامب، أرسل حشدًا لقلب النتائج. في هذه الحملة، وعد بالعنف إذا خسر، ونهاية انتخاباتنا إذا فاز، وإنهاء الدستور لتمكينه من أن يكون دكتاتورا لتنفيذ أجندته الخطيرة "مشروع 2025" على أميركا".

واعتبر النائب آدم شيف أن الديمقراطية على ورقة الاقتراع في تشرين الثاني، مضيفا أنه "إذا أردنا إنقاذها، فيجب أن نصوت ضد الاستبداد".

والاثنين، حثت إنغراهام ترامب على دحض هذا التفسير، لكنه بدلا من ذلك أكد على تصريحاته: "قلت، صوتوا لي، لن تضطروا إلى فعل ذلك مرة أخرى. هذا صحيح"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء.

وأضاف ترامب بأن "المسيحيين لا يُعرفون بأنهم مجموعة تصويتية كبيرة. إنهم لا يصوتون. وأنا أشرح لهم ذلك. أنت لا تصوت أبدا. هذه المرة، صوتوا وسأقوم بتقويم البلاد، ولن تضطروا إلى التصويت بعد الآن. لن أحتاج إلى صوتك".

عرضت إنغراهام عليه مخرجا قائلة له: "تعني أنك لست مضطرا للتصويت لنفسك، لأنك ستحظى بأربع سنوات في المنصب".

لكن ترامب بدأ الحديث عن عدم تصويت مالكي الأسلحة، فقاطعته إنغراهام بأن اليسار يفسر تصريحاته بأنه لن تكون هناك انتخابات أخرى أبدا، مطالبة إياه بالرد على ذلك "لنكن واضحين".

هذه المرة قال ترامب مجددا إن المسيحيين "يصوتون بنسب صغيرة جدا"، مضيفا أن رسالته كانت "لا تقلق بشأن المستقبل. عليك أن تصوت في الخامس من نوفمبر. بعد ذلك، لن تقلق بشأن التصويت بعد الآن. لا أهتم، لأننا سنصلح الأمر. سيتم إصلاح البلاد ولن نحتاج حتى إلى أصواتكم بعد الآن، لأنه بصراحة سيكون لدينا مثل هذا الحب، إذا كنت لا تريد التصويت بعد الآن، فلا بأس بذلك".

في تبادل آخر، سألته إنغراهام مؤكدة "لكنك ستترك منصبك بعد أربع سنوات؟".

قال ترامب: "بالطبع. بالمناسبة هذا ما فعلته في المرة الأخيرة".





وغادر ترامب منصبه في عام 2021 بعد فشل حملته الشاملة التي شنها مع حلفائه لإلغاء الانتخابات، وبعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في السادس من يناير لمحاولة منع الكونغرس من التصديق على النتائج. (الحرة)