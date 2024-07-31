رسالة من الملك سلمان الى بزشكيان

أرسل ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.



وقام بتسليم الرسالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء منصور بن متعب بن عبدالعزيز خلال زيارته لطهران حيث استقبله الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

Advertisement

بدوره، نقل بن متعب تحيات الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير السعودية لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي.

ومن الجانب الإيراني، وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني، وعدد من المسؤولين الإيرانيين. (روسيا اليوم)



