Advertisement

عربي-دولي

طائرات وصاروخ موّجه.. اغتيال قائدين في "حماس" و"حزب الله" في غضون 12 ساعة

Lebanon 24
31-07-2024 | 00:54
A-
A+
Doc-P-1228550-638580096131807789.jpg
Doc-P-1228550-638580096131807789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت حركة "حماس" اغتيال قائد مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران فجر اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال القائد العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر.

ويتوقع أن تتصاعد المخاوف التي تنامت من اتساع رقعة الحرب وفق معادلة "الرد والرد المضاد" بين حزب الله وإسرائيل مع اغتيال مهندس شؤون حماس السياسية إسماعيل هنية.
Advertisement

وعقب هجوم 7 تشرين الأول ، تم استهداف قادة من كلا الطرفين "حماس" و"حزب الله"، إلا أن الاغتيالين الأخيرين جاءا مختلفين من حيث التوقيت المتوتر للغاية والمستوى القيادي.

طائرات وصاروخ موّجه
ونقلت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس عن مصادر إيرانية قولها إن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تم بصاروخ موجّه نحو جسده مباشرة".

وحسبما ذكر الحرس الثوري في بيان فإن هنية قتل مع أحد حراسه الشخصيين، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية التي قالت إن "هنية قضى وأحد حراسه إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران".

وقبل 12 ساعة تقريبا، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قتلت أكبر قائد عسكري في "حزب الله" فؤاد شكر، المعروف أيضا باسم "سيد محسن"، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووصف بيان الجيش الإسرائيلي شكر الذي قتل في غارة إسرائيلية نفذت بناء على معلومات استخباراتية، بأنه كان يعتبر "اليد اليمنى" لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب.(سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:37 | 2024-07-31
03:36 | 2024-07-31
03:30 | 2024-07-31
03:15 | 2024-07-31
03:13 | 2024-07-31
03:10 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24