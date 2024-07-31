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عربي-دولي
طائرات وصاروخ موّجه.. اغتيال قائدين في "حماس" و"حزب الله" في غضون 12 ساعة
Lebanon 24
31-07-2024
|
00:54
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أكدت حركة "حماس" اغتيال قائد مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران فجر اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال القائد العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر.
ويتوقع أن تتصاعد المخاوف التي تنامت من اتساع رقعة الحرب وفق معادلة "الرد والرد المضاد" بين حزب الله وإسرائيل مع اغتيال مهندس شؤون حماس السياسية إسماعيل هنية.
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وعقب هجوم 7 تشرين الأول ، تم استهداف قادة من كلا الطرفين "حماس" و"حزب الله"، إلا أن الاغتيالين الأخيرين جاءا مختلفين من حيث التوقيت المتوتر للغاية والمستوى القيادي.
طائرات وصاروخ موّجه
ونقلت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس عن مصادر إيرانية قولها إن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تم بصاروخ موجّه نحو جسده مباشرة".
وحسبما ذكر الحرس الثوري في بيان فإن هنية قتل مع أحد حراسه الشخصيين، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية التي قالت إن "هنية قضى وأحد حراسه إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران".
وقبل 12 ساعة تقريبا، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قتلت أكبر قائد عسكري في "حزب الله" فؤاد شكر، المعروف أيضا باسم "سيد محسن"، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ووصف بيان الجيش الإسرائيلي شكر الذي قتل في غارة إسرائيلية نفذت بناء على معلومات استخباراتية، بأنه كان يعتبر "اليد اليمنى" لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب.(سكاي نيوز)
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