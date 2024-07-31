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بمقر المرشد وبحضور قائد فيلق القدس... اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

Lebanon 24
31-07-2024 | 01:26
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأربعاء، نقلا عن مسؤولين إيرانيين بأن المجلس الأعلى للأمن القومي يعقد اجتماعا بمقر المرشد الأعلى وبحضور قائد فيلق القدس.
بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن أعلى هيئة أمنية في إيران ستقرر استراتيجية إيران في الرد على اغتيال هنية في طهران.
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وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.
وقالت في بيان: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم:
الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية
رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".
وقال الحرس الثوري الإيراني إننا "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".
ولم يصدر أي بيان رسمي عن إسرائيل حتى اللحظة في هذا الشأن. (روسيا اليوم)
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