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عربي-دولي

بعد اغتيال هنية على أراضيها.. أول تعليق رسمي من إيران

Lebanon 24
31-07-2024 | 02:03
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بعد أن أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي في طهران، شددت إيران على أن "دم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لن يذهب هباء".

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قوله إن "استشهاد هنية في طهران سيقوي ويعمق الصلة الوثيقة بين طهران وفلسطين والمقاومة".
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وقالت حماس في بيان إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان: "ندرس أبعاد حادثة مقتل هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أيضا أن "التحقيق جار في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وسيتم الإعلان عن النتائج قريبا". (سكاي نيوز)
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