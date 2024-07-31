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عربي-دولي

بعد اغتيال هنية.. تهديد من رئيس إيران لإسرائيل: ستندمون

Lebanon 24
31-07-2024 | 03:37
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بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء، إن طهران ستجعل "المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة".

وأضاف بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده "ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها".
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واغتيل هنية في طهران، حسبما أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء، بعد ساعات من حضوره مراسم تنصيب بزشكيان، الثلاثاء، مشددا على أن الهجوم قيد التحقيق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال حتى الساعة، إلا أن أصابع الاتهام سرعان ما وجهت صوب إسرائيل التي توعدت بقتل هنية وآخرين من قادة حماس. (سكاي نيوز)
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