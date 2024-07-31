خامنئي معزياً باستشهاد هنية: من واجبنا الثأر لدمائه

عزى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأنه "عقب استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عزى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، في بيان، الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني الشامخ، باستشهاد هذا القائد المجاهد الشجاع والبارز".

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وأكد أن "الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي مهد لنفسه بهذا العمل الأرضية لعقاب قاس ونعتبر من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وقال: "انتقل القائد المجاهد الفلسطيني الشجاع والبارز السيد إسماعيل هنية إلى جوار ربه فجر الليلة الماضية، وخيم الحزن على جبهة المقاومة. لقد استهدف الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا وأفجعنا ما أدى إلى استشهاده، لكنه مهد لنفسه أيضاً عقاباً قاسياً".

أضاف: "لقد حمل الشهيد هنية روحه الغالية سنوات طويلة على يده متنقلاً في ساحات النضال الشريف واستعد للشهادة، وضحى بأولاده وعائلته في هذا الطريق. ولم يكن يخشى أن يصبح شهيدًا في سبيل الله وإنقاذ عباد الله، ولكننا نعتبر من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الاسلامية الإيرانية".