Advertisement

عربي-دولي

خامنئي معزياً باستشهاد هنية: من واجبنا الثأر لدمائه

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1228714-638580228973806123.jpg
Doc-P-1228714-638580228973806123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عزى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.
 
وأفادت وكالة "تسنيم" بأنه "عقب استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عزى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، في بيان، الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني الشامخ، باستشهاد هذا القائد المجاهد الشجاع والبارز".
Advertisement
وأكد أن "الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي مهد لنفسه بهذا العمل الأرضية لعقاب قاس ونعتبر من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الاسلامية الإيرانية".
وقال: "انتقل القائد المجاهد الفلسطيني الشجاع والبارز السيد إسماعيل هنية إلى جوار ربه فجر الليلة الماضية، وخيم الحزن على جبهة المقاومة. لقد استهدف الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا وأفجعنا ما أدى إلى استشهاده، لكنه مهد لنفسه أيضاً عقاباً قاسياً".
أضاف: "لقد حمل الشهيد هنية روحه الغالية سنوات طويلة على يده متنقلاً في ساحات النضال الشريف واستعد للشهادة، وضحى بأولاده وعائلته في هذا الطريق. ولم يكن يخشى أن يصبح شهيدًا في سبيل الله وإنقاذ عباد الله، ولكننا نعتبر من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الاسلامية الإيرانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:55 | 2024-07-31
05:39 | 2024-07-31
05:27 | 2024-07-31
05:20 | 2024-07-31
04:53 | 2024-07-31
04:49 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24