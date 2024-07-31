ضربات أميركية بالعراق... والحشد الشعبي يعلن عن ضحايا

أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق صباح اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد القتلى بين منتسبيه بعد تعرض اللواء 47 التابع له لقصف جوي أميركي في جرف النصر بمحافظة بابل مساء الثلاثاء.





وقالت "قيادة عمليات الجزيرة - الحشد الشعبي" في بيان لها إنه "في تمام الساعة 22.00 من مساء الثلاثاء .. تعرض مقر تابع للواء 47 قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي لثلاث ضربات جوية من قبل طيران أمريكي مسير في منطقة السعيدات بناحية جرف النصر بمحافظة بابل"، مما أدى إلى مقتل 4 من أفراد اللواء.

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وأوضح البيان أن الهجوم الأميركي استهدف "ثلة من المجاهدين التقنيين أثناء تأدية واجبهم الوطني والاخلاقي في حماية أرض الحسين "عليه السلام" وتأمين زوار أربعينيته".

وفي وقت سابق أفاد "الحشد الشعبي" بـ"ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين" نتيجة ضربة أميركية استهدفت دوريتين لقوات الهيئة في محافظة بابل، فيما تحدثت مصادر أمنية في المحافظة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين من "الحشد الشعبي" جراء الهجوم.

وفي بيان له دان الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري بشدة "العدوانَ الأميركي على قواتنا الأمنية من أبناء الحشد الشعبي في جرف النصر"، مشيرا إلى أن "تزامن هذا الإعتداء مع العدوان الصهيوني على بيروت يؤكد وحدة المنهج العدواني وحجم التنسيق الواسع بين أطرافه".

وطالب العامري الحكومة العراقية بإتخاذ خطوات سريعة لإنهاء التواجد الأميركي في أراضي البلاد.



وكانت وكالة "رويترز" ذكرت نقلا عن مسؤول أن القوات الأميركية نفذت ضربة في العراق بسبب "تهديد لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة"، وذلك بعد ساعات من توجيه إسرائيل ضربة على "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت. (روسيا اليوم)