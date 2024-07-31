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عربي-دولي
"لن يوقف عزم المقاومين".. نجل هنية يعلق على اغتيال والده
Lebanon 24
31-07-2024
|
04:10
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علق عبد السلام هنية اليوم الأربعاء، على اغتيال والده رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وفي تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، كشف عبد السلام هنية عن أن "والده تعرض لـ4 محاولات اغتيال طوال مسيرته الوطنية لكنه نجا منها"، مضيفا: "واليوم يختم الله له بالشهادة كما كان يتمنى دائما".
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وتابع أنه "عاش مع والده مراحل نضالية كثيرة، من إبعاد وأسر وملاحقة"، وقال: "والدي وطّن نفوس العائلة لمثل هذا اليوم، إذ كان يخبرنا منذ كنا صغارا أنه قد يرتقي شهيدا في أي لحظة، والحمد لله أن نال هذا الشرف".
واكد عبدالسلام أن والده "كان حريصا على الوحدة الوطنية ويسعى لأجل وحدة الصف الفلسطيني"، مشدد على أن "هذا الاغتيال لن يوقف عزم المقاومين حتى التحرير".
وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.
الى ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني: "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات لوزراء الحكومة بعدم التعليق على اغتيال إسماعيل هنية.
وقالت مصادر إعلامية إن عملية الاغتيال تمت بصاروخ أطلق من خارج إيران، لكن لم يصدر من إسرائيل أي تعليق رسمي حتى الساعة بهذا الشأن. (روسيا اليوم)
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