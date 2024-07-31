Advertisement

عربي-دولي

"لن يوقف عزم المقاومين".. نجل هنية يعلق على اغتيال والده

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1228719-638580232499525811.jpg
Doc-P-1228719-638580232499525811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق عبد السلام هنية اليوم الأربعاء، على اغتيال والده رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وفي تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، كشف عبد السلام هنية عن أن "والده تعرض لـ4 محاولات اغتيال طوال مسيرته الوطنية لكنه نجا منها"، مضيفا: "واليوم يختم الله له بالشهادة كما كان يتمنى دائما".
Advertisement

وتابع أنه "عاش مع والده مراحل نضالية كثيرة، من إبعاد وأسر وملاحقة"، وقال: "والدي وطّن نفوس العائلة لمثل هذا اليوم، إذ كان يخبرنا منذ كنا صغارا أنه قد يرتقي شهيدا في أي لحظة، والحمد لله أن نال هذا الشرف".

واكد عبدالسلام أن والده "كان حريصا على الوحدة الوطنية ويسعى لأجل وحدة الصف الفلسطيني"، مشدد على أن "هذا الاغتيال لن يوقف عزم المقاومين حتى التحرير".
وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

الى ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني: "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات لوزراء الحكومة بعدم التعليق على اغتيال إسماعيل هنية.

وقالت مصادر إعلامية إن عملية الاغتيال تمت بصاروخ أطلق من خارج إيران، لكن لم يصدر من إسرائيل أي تعليق رسمي حتى الساعة بهذا الشأن. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:55 | 2024-07-31
05:39 | 2024-07-31
05:27 | 2024-07-31
05:20 | 2024-07-31
04:53 | 2024-07-31
04:49 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24