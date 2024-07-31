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إسرائيل تلمح إلى مسؤوليتها عن اغتيال هنية... نشرت "صورة بختم أحمر" وحذفتها

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:49
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ألمحت الحكومة الإسرائيلية إلى مسؤوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وذلك عبر صورة نشرتها عبر "فيسبوك".


ونشر المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية عبر صفحته صورة لهنية مع ختم أحمر اللون على جبينه مكتوب عليه عبارة "تم القضاء عليه، eliminated"، ليعود ويحذفها.
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وكان قد كتب مع الصورة: "تم القضاء عليه: قُتل إسماعيل هنية، القائد الأعلى لحركة حماس، في ضربة دقيقة في طهران، إيران".
 
وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.
وبحسب ما نقلت قناة "الميادين" عن مصدر لها، فقد تمت عملية الاغتيال بصاروخ أطلق "من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران".
وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في ملابسات اغتيال هنية في طهران، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق. (روسيا اليوم)
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