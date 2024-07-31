بعد اغتيال هنية.. ماذا فعلت إسرائيل اليوم في غزة؟

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واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.وقال الجيش الإسرائيلي إن العمليات العسكرية مستمرة في وسط وجنوب قطاع غزة.وأضاف في بيان: "واصل الجيش الإسرائيلي العمليات الاستخبارية الدقيقة في تل السلطان في منطقة رفح، وقام بشنّ غارات جويّة". (سكاي نيوز)