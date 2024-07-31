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عربي-دولي
بعد اغتيال هنية.. ماذا فعلت إسرائيل اليوم في غزة؟
Lebanon 24
31-07-2024
|
05:55
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واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن العمليات العسكرية مستمرة في وسط وجنوب قطاع غزة.
وأضاف في بيان: "واصل الجيش الإسرائيلي العمليات الاستخبارية الدقيقة في تل السلطان في منطقة رفح، وقام بشنّ غارات جويّة". (سكاي نيوز)
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