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عربي-دولي

بعد إغتيال هنية.. أول تعليق رسمي من الإمارات

Lebanon 24
31-07-2024 | 11:10
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قالت الإمارات، الأربعاء، إنها "تتابع عن كثب التطورات الإقليمية المتسارعة، وتعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة"، وذلك في أعقاب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران.
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وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الإمارات أكدت "أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع".
وأضافت الوكالة أن الإمارات "تؤمن بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة".
وشددت الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيدًا عن لغة المواجهة والتصعيد.
(الحرة)
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