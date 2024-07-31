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عربي-دولي

بالأرقام.. هذه الأراضي الأوكرانية أصبحت تحت سيطرة روسيا الفعلية!

Lebanon 24
31-07-2024 | 11:27
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تمكنت روسيا خلال شهر واحد من السيطرة على نحو 200 كيلومتر مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا.
 
وبحسب بيانات المعهد الأميركي لدراسة الحرب تمكنت روسيا من فرض سيطرة واسعة خلال تموز على منطقة دونيتسك.
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ومنذ بداية العام 2024، سيطرت القوات الروسية على ما مجموعه 1246 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في أوكرانيا، وهي مساحات أكبر من تلك التي سيطرت عليها طوال العام 2023 (584 كيلومتراً مربعاً).

غير أن ذلك يمثل 0.2% فقط من أراضي أوكرانيا التي سيطرت عليها روسيا في العام 2014 حين بدأ انفصاليون موالون لموسكو يحاربون في شرق أوكرانيا من أجل الاستقلال.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط 2022 وحتى 30 تموز 2024، سيطرت روسيا على 65776 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية.

وتُصبح بذلك 18% من الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة القوات الروسية. (العربية)

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