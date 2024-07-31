بالتزامن مع اغتيال هنية.. نتنياهو وغالانت أمضيا الليل في وزارة الدفاع



Advertisement وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نتنياهو دعا إلى مشاورات أمنية اليوم. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مشاورات أمنية بعد أن أمضى الليل مع وزير الدفاع يوآف غالانت في مقر الوزارة، تزامنا مع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية.وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نتنياهو دعا إلى مشاورات أمنية اليوم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو وغالانت أمضيا الليل في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

كما قال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي إن "نتنياهو وغالانت بقيا طوال الليل في الكيريا (مكاتب الحكومة بوزارة الدفاع) بتل أبيب".

وتابع "بينما يبدو أن بقية وزراء الحكومة ناموا نوما عميقا، إذ لم يتم إبلاغهم مسبقا باغتيال هنية في طهران".

ومع الإعلان عن اغتيال هنية، رفض المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر التعليق، وقال "لا تعليق على هذه الواقعة بالتحديد".

وأضاف مينسر، ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تخشى هجوما من إيران، "نحن في حالة تأهب قصوى على 7 جبهات"، مؤكدا "نحن نعرف التهديد الذي تشكله إيران ونواجهه يوميا، وسيتم الدفاع عن هذا البلد".

ورغم توجيهات نتنياهو لوزرائه بعدم الحديث عن اغتيال هنية، فإن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قال إن "موت هنية يجعل العالم أفضل قليلا". (الجزيرة)